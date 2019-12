Vin Diesel fa la parodia dell’ultima opera di Cattelan | la foto nudo con la banana

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Laappesa al muro con del nastro adesivo, l’ultimadi Mauriziovenduta per 120mila dollari e poi staccata e mangiata da un eccentrico artista della Georgia, sta spopolando e in tutto il mondo si sono scatenate le parodie. Tra queste c’è anche quella dell’attore Vinche ha pubblicato su Instagram la sua personale interpretazione dell’, giocando sull’effetto virale delle trasparenze hot (si veda il caso del cantante Jason Derulo censurato proprio da Instagram a causa di una suain costume). Così, l’attore di Fast and Furious, 52 anni, si è immortalato, con un asciugamano su cui spicca unaattaccata con del nastro adesivo a coprirgli le parti intime. “Haha” commenta ironico Vinnella didascalia, rilanciando l’hashtag Art Basel, lo show di arte contemporanea di Miami dove è stata ...

JooVics : RT @tawonauta: Vin Diesel // Vin Aditivada - VinciusLRibeiro : RT @tawonauta: Vin Diesel // Vin Aditivada - catatxau : RT @tawonauta: Vin Diesel // Vin Aditivada -