Villa Valeria | lavoratori senza stipendio e tredicesima

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Roma – “Un vergognoso pacco di Natale per i 50di”, Roberto Scali della Fp-Cgil Roma Lazio e Tarek Kesh Kesh della Cisl Fp Roma Capitale Rieti stigmatizzano con forza la brutta sorpresa che l’amministratore unico della casa di curaha recapitato ai dipendenti proprio alla viglia delle festività natalizie: gli stipendi di novembre saranno pagati a gennaio, le tredicesime a febbraio e i compensi di dicembre a data da destinarsi. Il tuttoche sia stata fornita una motivazione reale. “Un atto di autentico disprezzo per il lavoro e per le professionalità delle persone, ma anche di totale indifferenza per il disagio di chi si troveràretribuzione nel momento in cui le famiglie dovrebbero godersi un po’ di serenità”, attaccano i sindacati. “A questo si aggiunge il silenzio imbarazzante della Regione Lazio”, proseguono Scali e Kesh ...

