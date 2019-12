VIDEO Biathlon | Dorothea Wierer mastodontica | l’azzurra ha vinto la sprint di Hochfilzen

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019)haladi, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di. L’altoatesina si è imposta nella località austriaca con un ottimo 9 su 10 al poligono, ha commesso un errore nella serie a terra e poi si è letteralmente scatenata in piedi dove ha piazzato lo zero rapido riuscendo così ad annichilire l’intera concorrenza. La detentrice della Sfera di Cristallo ha conquistato il secondo successo stagionale dopo quello ottenuto settimana scorsa a Oestersund e ha confermato ancora una volta di essere una stella indiscussa di questo sport, è ancora lei la favorita per alzare al cielo la Coppa del Mondo e l’inizio di stagione è stato davvero eccellente. Di seguito ilcon gli highlights della vittoria dinelladiHIGHLIGHTS VITTORIA...

Eurosport_IT : SEMPRE E SOLO WIERER! ?????? Nello sprint di Hochfilzen, Dorothea centra la vittoria e il 50esimo podio in carriera,… - Eurosport_IT : Lukas Hofer, Thomas Bormolini, Daniele Cappellari e Dominik Windisch... 3° posto a sorpresa per l'Italia del biathl… - barans : RT @Eurosport_IT: SEMPRE E SOLO WIERER! ?????? Nello sprint di Hochfilzen, Dorothea centra la vittoria e il 50esimo podio in carriera, M-E-R-… -