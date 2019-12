VIDEO ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano 89-82, Eurolega basket 2019-2020, highlights e sintesi della partita. Quarto ko per i meneghini (Di sabato 14 dicembre 2019) Quarta sconfitta consecutiva per l’Olimpia Milano in Eurolega, per mano dell’ASVEL Villeurbanne. Dopo un ottimo inizio di partita che ha visto gli uomini di Ettore Messina raggiungere il +12 alla metà del secondo periodo, vi è stato il crollo nel terzo quarto: 32 punti subiti e addio ai sogni di gloria: 89-82 lo score finale. Nonostante i rientri di Micov e Gudaitis, la squadra non apparsa fisicamente e mentalmente pronta a fronteggiare un match di questo livello. Di segutio gli highlights: VIDEO ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano 89-82, Eurolega basket 2019-2020, highlights e sintesi della partita LA GRANDE GIOCATA DI SERGIO RODRIGUEZ LUIS SCOLA IN EVIDENZA giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...

Leggi la notizia su oasport

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : VIDEO ASVEL