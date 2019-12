Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 dicembre 2019)13 DICEMBREORE 20:20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLAA CAUSA DI STRARIPAMENTO DEL FIUME AMASENO E’ STATA CHIUSA AL TRAFFICO LA STRADA PROVINCIALE GUGLIETTA VALLEFRATTA IN PROVINCIA DI LATINA TRA VALLEFRATTA E AMASENO NELLE DUE DIREZIONI SITUAZIONE IN PROGRESSIVA RIPRESA SUL RACCORDO ,PERMANGONO IN INTERNA TRA NOMENTANA E A24 SU VIA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA RACCORDO E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA DEL MARE CODE PER UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA RACCORDO E VIA DEL RISARO IN DIREZIONE OSTIA SEMPRE IN DI REZIONE OSTIA SULLA COLOMBO CODE TRA VIA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA SU VIA APPIA PERMANGONO CODE ANCHE A SEGUITO DI INCIDENTE TRA VELLETRI E CISTERNA DI LATINA NELLE DUE DIREZIONI CODE A TRATTI SU VIA CASILINA TRA TORRE GAIA E LAGHETTO IN DIREZIONE DI SAN ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2019 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2019 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2019 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -