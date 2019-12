Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2019 ore 12 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 dicembre 2019)13 DICEMBREORE 12:20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA: CIRCONE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, DEL TRAFFICO BLOCCATO A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA PONTINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA. SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; LEGGERI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME E, PIU’ AVANTI, TRA SETTECAMINI E VIA DI TOR CERVARA NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA; SULLA CASILINA TRAFFICO INTENSO TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A SEGUITO DI UN INCIDENTE PRESSO GROTTE CELONI; INFINE, RALLENTAMENTI IN ...

