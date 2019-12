Veterinario confonde due padroni e sopprime il cane sbagliato

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Una tragica svista di unamericano costa la vita ad un cagnolino. L’uomo ha infatti soppresso la bestiola per sbaglio chiamando un’altra persona che ha voluto l’eutanasia per il suo. La famiglia del cagnolino, ancora sotto choc per l’avvenimento, ha denunciato l’accaduto attraverso i media locali. Il ricovero del cagnolino Ziggy Andrea Martinez, donna americana dello Utah, Stati Uniti, vive da diversi anni in compagnia del suo cagnolino Ziggy. Quando l’amato animale si è sentito male e ha cominciato a vomitare, la donna non ha perso tempo e l’ha portato nella clinica veterinaria più vicina, a Davis County. Qui ilche ha controllato ille ha riferito che si trattava di un’ostruzione allo stomaco e che avrebbe dovuto subire un intervento. La famiglia delha così accettato di lasciarlo lì per l’operazione e di tornare a prenderlo una volta ...

