VERISSIMO | ospiti e anticipazioni di sabato 14 dicembre 2019

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il 14si rinnova l’appuntamento tv delpomeriggio con, subito dopo Amici di Maria De Filippi. Eccodella prossima puntata del programma condotto da Silvia Toffanin:14, alle ore 16.00, appuntamento ricco died emozioni con. In esclusiva, il cantante Pago annuncerà adi essere uno dei prossimi concorrenti di “Gf Vip 4”. Praticamente un crossover: al’incontro speciale tra Silvia Toffanin e Fiorello. Inoltre, per la prima volta in studio, si racconta in maniera inedita il direttore del Tg La 7 Enrico Mentana. E ancora, è una prima volta anche per lei. Aintensa intervista a Nicoletta Mantovani, moglie del grande e indimenticabile Luciano Pavarotti. Infine, una coppia della tv molto innamorata: Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa. Tutte le nostre news anche su Instagram ...

