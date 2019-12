Verissimo | Enrico Mentana si sfoga | “Non è tollerabile che…”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 13 dicembre 2019)ospite asbotta: “Non tollero la sciatteria!” Tra i tanti ospiti che Silvia Toffanin intervisterà domani aci sarà anche il popolare direttore del TGLa7,. Come tutti sapranno l’intervista è già stata registrata nei giorni scorsi. Per tale ragione sono uscite le prime anticipazioni disu ciò che ha detto il giornalista a Silvia Toffanin. L’uomo, in questa occasione, ha parlato un po’ di tutto. E nel momento in cui la conduttrice ha fatto presente ache spesso e volentieri ha mostrato un caratterino bello fumantino nei vari suoi programmi e al tg. Quest’ultimo ha risposto senza tanti mezzi termini: “L’informazione è basata su tempi incalzanti e non si possono lasciare momenti morti per la sciatteria di qualcuno. Non èche la noncuranza di qualcuno metta a ...

QuiMediaset_it : Domani, alle 16 su #Canale5, tra gli ospiti di #Verissimo anche il cantante @pagomusic che annuncerà in esclusiva l… - SpotandWeb : Notizia aggiornata: Enrico Mentana domani a Verissimo - novasocialnews : Enrico Mentana: 'Il pensiero di Lamberto Sposini mi accompagna sempre' #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 -