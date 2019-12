Verissimo | ecco chi vedremo nella puntata del 14 dicembre

Leggi la notizia su trendit

(Di venerdì 13 dicembre 2019): domani, sabato 142019, andrà in onda la quattordicesimadel programma condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti che faranno compagni al pubblico del salotto di Canale 5 figurano: Fiorello, Edoardo Stoppa e Juliana Moreira, Enrico Mentana, Pago e Nicoletta Mantovani. In esclusiva il programma annuncerà uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip, Pago. Il cantante sarà presente in studio. Silvia Toffanin, poi, incontrerà nuovamente Fiorello. Dopo la partecipazione della conduttrice a Viva RaiPlay, toccherà allo showman far visita alla padrona di casa di. Successivamente toccherà a Enrico Mentana: il direttore del TgLa7 si racconterà in maniera inedita. Lo stesso accadrà a Nicoletta Mantovani: la moglie dell’indimenticabile Luciano Pavarotti parlerà del suo compianto marito e della vita senza di lui. Infine, spazio ...

