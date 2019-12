Vediamo cosa ricordi del 2019 degli eventi spaziali

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Novità dai buchi neri, sguardi ravvicinati agli asteroidi, missioni sempre più lontane e il sogno di poggiare nuovamente i piedi sulla Luna. Ma non solo: nel corso dell’ultimo anno di esplorazione del cosmo abbiamo ricevuto grosse novità da Marte, un astronauta italiano è diventato comandante della Stazione spaziale internazionale e, non bastasse, abbiamo una nuova cometa a solcare il nostro cielo notturno. Ti suona tutto familiare? Ok, allora non avrai problemi a portare casa il risultato del nostro quiz: dieci domande a tema spazio per vedereti sei perso – eno – in questo. Se invece non distingui la Luna piena da una luminaria… che ne dici di cogliere l’occasione per un ripassino? (Credit immagini: Nasa, Esa, Getty)delWired.

