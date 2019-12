Valle d’Aosta | il presidente indagato per voto di scambio

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ildellad’Aosta, Antonio Fosson, èperdi. Possibili contatti con boss della ‘Ndrangheta. AOSTA – Ildellad’Aostaperdi. Secondo l’ipotesi avanzata dalla Dda di Torino, Antonio Fosson nelle regionali del 2018 ha avuto contatti con ambiente della ‘Ndrangheta per vincere le elezioni. L’ex senatore ha ricevuto un avviso di garanzia come gli assessori Laurenti Viérin, Stefano Borrello e Luca Bianchi. Questi tre sono stati interrogati dagli inquirenti che nelle prossime ore dovranno ascoltare anche il, accusato di aver visto uno dei boss della ‘ndrina poco prima della tornata elettorale. La ricostruzione degli inquirenti Le indagini sono in corso ormai da diversi mesi. Secondo una prima ricostruzione, Fosson avrebbe incontrato Gaetano ...

