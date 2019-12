Valentino Rossi e Lewis Hamilton | il video e le foto più belle

Leggi la notizia su gqitalia

(Di venerdì 13 dicembre 2019). Prendi il re delle moto e affiancalo a quello della Formula 1, metti insieme 15 titoli mondiali e portali su un circuito. Il mix risulterà unico ed esplosivo. È quello che è successo a Valencia, dovesi sono ritrovati per «scambiarsi» (letteralmente) i rispettivi mezzi.(9 titoli iridati) si è messo alla guida della Mercedes W08 dell'inglese, mentre(fresco vincitore per la sesta volta del Mondiale di Formula 1) è salito in sella alla Yamaha M1 2019 del pesarese. Esperienza unica e mediaticamente imperdibile (organizzata da Monster Energy, sponsor comune ai due piloti), l'occasione per far incontrare due leggende nei rispettivi sport. A vederli sembravano due bambini pronti a scartare i doni sotto l'albero la mattina di Natale. Felici ed emozionati, ...

