Valentino Rossi alla 12 Ore del Golfo con la Ferrari | Dottore in top ten nelle prove

(Di venerdì 13 dicembre 2019)sta prendendo parte12 Ore del, celebre gara di durata che va in scena sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi (dove un paio di settimane fa si è disputato il GP di Formula Uno). Il, reduce dall’elettrizzante scambio di mezzi con Lewis Hamilton andato in scena lunedì a Valencia, è nuovamente salito al volante di una vettura a quattro ruote: questa volta non è la Mercedes da F1 ma la488 GT3 del team Kessel che condivide insieme al fratello Luca Marini e al grande amico Alessio “Uccio” Salucci. Il nove volte Campione del Mondo, reduce da una stagione un po’ sottotono in MotoGP, ha chiuso la terza sessione di prova libere col tempo di 2:11.664: sesto crono assoluto, il secondo della sua categoria. Il centauro di Tavullia è riuscito a fare meglio rispetto a Marini (2:12.131) e a Uccio (2:13.766), nel pomeriggio andranno in ...

