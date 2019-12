Valentina Ferragni | “Sono nata prematura | pesavo 890 grammi”

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di venerdì 13 dicembre 2019)è incinta? Il mistero è stato svelato da un outfit che non riesce a nascondere il pancino in attesa di un annuncio che potrebbe arrivare ale? Non molto tempo fa la sorella di Chiara, influencer come lei, è stata attacca perché ritenuta troppo in carne per poter svolgere quel tipi di attività. Nel mese di agosto 2018 ecco che arrivano i nuovi attacchi per la donna alla quale Chiaradecide di rispondere per le rime agli haters scrivendo: «Insultare le mie sorelle è peggio che insultare me quindi evita proprio di passare dal mio profilo». LEGGI ANCHE: Sanremo 2020, Codacons contro Chiara. L’ultima foto pubblicata da, la quale la ritrae in vestelizia insieme al fidanzato Luca Vezil e il cagnolino Pablo è seguito anche da hashtag come #Family e secondo i fan questo potrebbe essere uno spoiler che ...

UnioneSarda : #Gossip - Valentina #Ferragni #incinta? 'annuncio imminente' - infoitcultura : Valentina Ferragni è incinta | L’outfit non nasconde il pancino | Annuncio a Natale ? - zazoomblog : Valentina Ferragni è incinta L’outfit non nasconde il pancino Annuncio a Natale ? - #Valentina #Ferragni… -