Usato - Gli sfizi a meno di 5 000 euro - FOTO GALLERY

Rozzano - uccise il suocero che aveva abUsato della figlia : chiesto l’ergastolo per il papà killer : Il pm di Milano Monia Di Marco ha chiesto la condanna all'ergastolo per il 35enne che lo scorso 25 febbraio a Rozzano, comune alle porte di Milano, uccise il suocero a colpi di pistola davanti a un supermercato. Stessa richiesta anche per il complice, 27enne che ha accompagnato in scooter l'uomo sul luogo del delitto. Il 63enne era indagato per presunti abusi sulla nipotina di 8 anni, figlia del killer.Continua a leggere

L’ex procuratore anticamorra D’Onofrio accUsato di corruzione per tre biglietti di Juve-Napoli : Tra le accuse contestate dai pm di Roma al procuratore aggiunto di Avellino Vincenzo D’Onofrio ci sono anche i biglietti di Juventus-Napoli. L’ex pm anticamorra è finito nell’occhio del ciclone per il materiale emerso dalle intercettazioni dell’imprenditore marittimo Salvatore Di Leva. Due le ipotesi di reato, spiegano i quotidiani locali. Concussione, per aver chiesto di riparare la barca di un suo amico, il vice sindaco ...

Justin Timberlake si è scUsato pubblicamente dopo le foto sospette : “Ho messo mia moglie in una situazione imbarazzante” : Era stato immortalato mano nella mano con la co-star Alisha Wainwright The post Justin Timberlake si è scusato pubblicamente dopo le foto sospette: “Ho messo mia moglie in una situazione imbarazzante” appeared first on News Mtv Italia.

AccUsato di soffiate in cambio di biglietti e posto barca. Si dimette Andrea Nocera - capo ispettori Min. Giustizia : La Procura della Repubblica di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati il magistrato Andrea Nocera, capo dell’ufficio ispettorato del ministero della Giustizia, con l’accusa di concorso in corruzione con l’ex senatore di Forza Italia Salvatore Lauro e l’armatore Salvatore Di Leva. Lo riportano organi di stampa. Nocera ha lasciato il suo incarico al ministero.Nocera si sarebbe reso disponibile a dare informazioni ...

Sereni non ha abUsato della figlia - l’ex portiere del Torino prosciolto dalle accuse : Matteo Sereni non ha abusato della figlia. Ha dovuto aspettare quasi 9 anni (nei quali non ha potuto vedere i propri figli) per farselo confermare anche dal gip di Torino, Francesca Firrao, che alla fine di un calvario giudiziario ha archiviato — su richiesta della Procura — il procedimento che lo vedeva imputato dal 2011. L’ex portiere di Samp, Lazio e Torino – scrive il Corriere Torino – era stato denunciato dall’ex moglie ...

Venezia : Polizia arresta cittadino greco accUsato di truffa negli Usa per 168 mila dollari : Venezia, 4 dic. (Adnkronos) - Nel week end gli agenti dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima di Venezia hanno, come di consueto, effettuato i controlli di sicurezza al Terminal di Fusina durante l’arrivo del Traghetto passeggeri proveniente dalla Grecia, collegamento estremamente sensibile s

Beppe Grillo e il riavvicinamento al Pd - l'ex M5s : "Ha un figlio accUsato di stupro - così..." : Cosa c'è dietro il clamoroso avvicinamento tra Beppe Grillo e il Pd? A suggerirlo è Giovanni Favia, storico attivista M5s emiliano e primo dissidente epurato dal comico-guru. Intervistato dal Tempo, l'ex grillino dà una lettura "privata" alla svolta politica che ha portato, ad agosto, alla nascita d

Il professore anti sardine si è scUsato con gli studenti : "Mi scuso pubblicamente con tutti gli studenti, genitori, colleghi e dirigenti. Non era certo nelle mie intenzioni mettere in difficoltà attraverso il mio scritto. Chi mi ha conosciuto sa che non sarei mai e poi mai in grado di compiere azioni del genere". Lo scrive in una lettera pubblicata da Liberta.it, Giancarlo Talamini Bisi, il professore di Fiorenzuola d'Arda, nel Piacentino, dopo le polemiche per il post su ...

Gli accUsatori di Michael Jackson intentano una nuova causa : Michael Jackson potrebbe essere nuovamente al centro di una causa per presunte molestie sessuali. In realtà, come spiega il Sun, la causa potrebbe essere nuova ma non gli accusatori: Wade Robson e James Safechuck. Questi due nomi - per chi non avesse seguito in precedenza le due battaglie legali che li hanno visti protagonisti, archiviate poi nel 2017 - hanno avuto un’ampia eco mediatica nell’ultimo anno, perché al centro del documentario ...

Una frana a Ventimiglia ha caUsato l'isolamento di 150 persone : Questa notte verso le 3, durante l'allerta meteo, una frana ha investito via Bandette a Ventimiglia, in località San Secondo, interrompendo la viabilità e isolando circa 150 persone. Lo rende noto Regione Liguria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto alla rimozione del materiale franato per creare un passaggio pedonale e non obbligare i residenti a lasciare le proprie abitazioni. "Stiamo monitorando H24 ...

Acqua alta a Venezia - il disastro caUsato anche dai cambiamenti climatici : “Venti e livello del mare”. Gli studi sul rischio di inondazioni : C’è il doppio zampino del cambiamento climatico dietro quello che sta accadendo a Venezia, che si trova a fare i conti con l’Acqua alta, a livelli (187 centimetri) che non si vedevano dal novembre 1966, quando si raggiunsero i 194 centimetri. Siamo ben oltre gli 80 centimetri che delineano la soglia oltre la quale non si può più parlare della semplice alta marea, fenomeno piuttosto frequente nella Laguna e provocato dall’attrazione della Luna ...

Pedofilia in Campania - prete accUsato si confessa : «Confermo gli abusi - sono pentito» : Ha confessato gli abusi e si è detto «pentito». Poi ha chiesto scusa alla famiglia della sua vittima, una ragazzina di undici anni che ha registrato i suoi incontri proibiti...

Pedofilia - il prete accUsato si confessa dinanzi al gip : «Confermo gli abusi - sono pentito» : Ha confessato gli abusi e si è detto «pentito». Poi ha chiesto scusa alla famiglia della sua vittima, una ragazzina di undici anni che ha registrato i suoi incontri proibiti...

Egitto - arrestato di nuovo uno dei legali di Regeni : accUsato di terrorismo - ma negli ultimi due anni è rimasto in carcere : Quando stamattina Ibrahim Metwaly Hegazy è stato raggiunto dai membri della Sicurezza Nazionale egiziana nella stazione di polizia di Kafr El-Sheikh, al Cairo, l’avvocato ha sperato che per lui le porte della detenzione, dopo oltre due anni, si sarebbero riaperte. Non immaginava certo che, invece della scarcerazione ordinata dalla Procura del Cairo lo scorso 14 ottobre, l’attivista dell’Ecrf (la Commissione egiziana per i diritti e le libertà), ...