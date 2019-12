Uova e antibiotici | ecco con quale tipo di farmaco non devi mai consumarle | il rischio

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) In molti avranno sentito dire che, sotto antibiotico, non si devono consumare. Ma le cose stanno davvero così? Niente omelette mentre si è in terapia, altrimenti la cura risulterebbe inefficace? Non proprio. O meglio: non sempre: dipende dalche si sta assumendo. La vicenda viene tratta

Paoblog : Ottimisti. Non ci sono più i medici di base di una volta ... 'Sarà comunque il medico al momento della prescrizione… -