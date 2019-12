Unione europea | l’asse franco-tedesco è in crisi E tra i due litiganti | Trump gode

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) di Roberto Iannuzzi* Il panorama europeo appare sempre più scoraggiante. In Gran Bretagna la campagna elettorale, conclusasi con le consultazioni di ieri, ha visto l’isterica demonizzazione del candidato laburista Jeremy Corbyn, accusato di antisemitismo e addirittura di nutrire simpatie per il terrorismo, in un clima di crescente polarizzazione e intolleranza. In Francia dilagano scioperi e proteste, alimentate da una classe media che si scopre sempre più povera ed esasperata (dopo i gilet gialli è il turno della ribellione contro la riforma delle pensioni). In Germania la Grosse Koalition è ancora una volta estremamente fragile, mentre le voci euroscettiche si fanno sempre più forti e l’economia è ormai in stagnazione. I paesi europei non riescono a scrollarsi di dosso la, la cui gestione degli anni passati ha logorato il sistema democratico basato sul multipartitismo, ...

PaoloGentiloni : #UKelection2019 Vince #Johnson cavalcando l’onda di #Brexit. Perde l’illusione di una sinistra nostalgica. Speranz… - berlusconi : Sono certo che un nuovo referendum porterebbe la Gran Bretagna a rimanere nell'Unione Europea. Del resto non capisc… - LiaQuartapelle : Non si possono eludere scelte che definiscono il futuro di una nazione, come appartenere o meno all’Unione europea.… -