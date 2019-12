Unicredit | intesa con le industrie conserviere di Buccino per rilanciare la filiera

Leggi la notizia su ildenaro

(Di venerdì 13 dicembre 2019)ha firmato un accordo per il supporto alle aziende agricole associate alla Icab (Conserve Alimentari), specializzata nella produzione di conserve alimentari (pomodori, legumi e verdure dell’orto). L’accordo coinvolgerà l’interacostruita in questi anni dalla Icab, con l’obiettivo di offrire alle aziende agricole associate (in maggioranza campane e foggiane) un concreto sostegno finanziario al ciclo produttivo e un più agevole accesso al credito, in modo da adeguare l’offerta ai più alti standard innovativi del mercato. Il piano diinclude, inoltre, l’offerta di prodotti di finanziamento di breve, medio e lungo termine adeguati alle specifiche esigenze delle aziende conferenti. “ha scelto Icab a conferma dei validi piani di sviluppo dell’azienda, anche con l’obiettivo di ...

