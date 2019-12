UNA VITA | anticipazioni puntata di domenica 15 dicembre 2019

Leggi la notizia su tvsoap

(Di venerdì 13 dicembre 2019)896 e 897 di Unadi15: Espineira pretende che Telmo rispetti il loro accordo: vuole insomma che scoppi uno scandalo che coinvolga Lucia e il prete, in modo che l’unica salvezza della Alvarado sia il convento. Si diffonde la notizia della scritta offensiva sulla vetrina della sartoria. Susana dice a Rosina che vuole andarsene da Acacias. La Rubio cerca di convincerla a cambiare idea, ma la sarta accusa un malore. Il ricovero per gli sfollati dell’Hoyo è stato approntato e sembra che a Lucia e Telmo dispiaccia di non lavorare più insieme. Una delle foto di Flora viene pubblicata, di conseguenza lei e Servante festeggiano. Cesareo invece non è contento, perché nell’immagine si vede lui assonnato mentre è in servizio. Samuel chiede a Lucia di fare un viaggio insieme a Toledo e la ragazza accetta. Liberto ...

CriMilitello : Chi tifa una squadra piccola - nell'arco di una vita - gode assai meno spesso di un tifoso di una grande, alcuni qu… - Quirinale : #Mattarella: Il destino della nostra comunità non può essere preda dell’odio e della violenza. Per nessuna ragione… - Pontifex_it : Oggi nel mondo tanti cristiani sono perseguitati e danno la vita per la propria fede. Il martirio è l’aria della vi… -