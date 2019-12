Ultime Notizie Roma del 13-12-2019 ore 14 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 dicembre 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Ben ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio Andiamo in Gran Bretagna le elezioni hanno consegnato ha Boris Johnson e ai Tori la vittoria ampia maggioranza assoluta e le chiavi Downey Street per i prossimi cinque anni nonché il lasciapassare per una brexit che ha 3 anni e mezzo dal referendum del 2016 diventa adesso irreversibile il partito conservatore incazzato 366 G su650 mentre al Labor di Jeremy corbin e vengono attribuiti circa 200 e guerra all’interno della board parti ma Jeremy corbin mandare dimissioni Non guiderà il partito in un’altra elezione ma per ora resta in parlamento e guiderà il lavoro in una fase di riflessione fanno sapere dal partito Intanto La sterlina vola sul dollaro el’Euro dopo una lunga discussione concluso all’una di notte il vertice europeo ...

