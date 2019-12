Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 dicembre 2019)dailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio le elezioni britanniche consegna una Boris Johnson nei Tori secondo gli exit poll un’ampia maggioranza assoluta Westminster le chiavi di downhill per i prossimi cinque anni e il lasciapassare per una brexit che ha 3 anni e mezzo dal referendum del 2016 diventa irreversibile secondo gli exit poll diffusi della BBC il partito conservatore passato 368 6D su 650 mentre il labour party di Jeremy corbin ne vengono attribuiti solo il 191 e guerra all’interno del Lavoro mangiare mi corbin mi manda le dimissioni Non guiderà il partito in un’altra elezione ma per ora resta in parlamento e Guida al lavoro in una fase di riflessione fanno sapere intanto La sterlina Vola sulle dollari sulledopo una lunga discussione conclusa all’una di notte il ...

OfficialASRoma : ?? Nelle ultime 12 sfide a San Siro sono arrivati tre successi per parte e sei pareggi 10 curiosità in vista di… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 13-12-2019 ore 11:10: romadailynews radiogiornale l’appuntamento… - Borseit : #Brexit - @GiuseppeConteIT: 'Confido che potremo incrementare le relazioni economiche e i rapporti commerciali e cu… -