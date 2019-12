Tutto pronto per la 30ª edizione della maratona di Fondazione Telethon sulle reti RAI

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019)per l’numero trentadiRai. Si apre così ufficialmente la settimana no-stop di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca scientificamalattie genetiche rare: il numeratore, che segnerà l’inizio ufficialeraccolta fondi per la ricerca, si accenderà sabato 14 dicembre alle 8.30, durante la puntata di “Uno Mattina in Famiglia” condotta da Tiberio Timperi e Monica Setta, e proseguirà fino a sabato 21 dicembre, quando a chiudere ufficialmente la trentesimaci sarà Amadeus con la puntata speciale de “I Soliti Ignoti” alle 20.30.Anche quest’anno presente Antonella Clerici che, sabato 14 dicembre in prima serata su Rai 1, accompagnata da Paolo Belli e la sua orchestra, condurrà “Festa di Natale”, la serata interamente dedicata a, per la regia di Maurizio Pagnussat e ...

