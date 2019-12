Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019): è questo il verdetto contro i 5 imputati colpevoli di aver violentato unadi 50 anni, in vacanza con la figlia, in un hotel di Alimuri, a Meta di, nell’Ottobre del 2016. A processo erano finiti cinque ex dipendenti dell’hotel. Quattro di loro non lavoravano più per la struttura già dall’arresto; l’ultimo era stato subito licenziato. La sentenza è avvenuta ieri, giovedì 12 Dicembre 2019. I giudici della prima sezione penale del tribunale di Torre Annunziata (presidente Francesco Todisco) hanno condannato Gennaro Davide Gargiulo a 9 anni di reclusione, Antonio Miniero e Fabio De Virgilio a 8 anni e a 7 anni Ciro D’Antonio. La pena più lieve, 4 anni, è arrivata per Raffaele Regio. Riconosciute all’uomo le attenuanti generiche per il minore coinvolgimento nella violenza sessuale di gruppo. Le motivazioni della ...

notizieit : Turista inglese violentata a Sorrento: tutti condannati - cronacacampania : Stupro di Alimuri, condannati i cinque baristi: «Violentarono la turista inglese» - zazoomnews : Turista inglese stuprata in Costiera condannati i 5 ex dipendenti dell’albergo - #Turista #inglese #stuprata… -