Turista drogata e stuprata a Sorrento | nessuno sconto per il “branco” | tutti condannati

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoTorre Annunziata (Na) –per i presunti balordi che nel 2016, dopo averla, violentarono unainglese in un hotel di Alimuri, a Meta diin primo grado i cinque imputati per violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna che nell’ottobre di quell’anno era in vacanza in Costiera insieme alla figlia. I giudici della Prima sezione penale del Tribunale di Torre Annunziata hanno inflitto la pena più alta, 9 anni di reclusione, a Gennaro Davide Gargiulo, 8 anni a testa per Antonio Miniero e Fabio De Virgilio, 7 anni a Francesco Ciro D’Antonio, 4 a Raffaele Regio, l’unico al quale sono state riconosciute le attenuanti generiche per il suo minore coinvolgimento. Alla lettura del dispositivo di sentenza, i familiari degli imputati, presenti in aula, hanno accolto le cinque condanne con urla di rabbia e ...

