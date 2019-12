Tumori | in Italia la sopravvivenza a 5 anni è superiore al resto d’Europa

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Inil 63% delle donne e il 54% degli uomini colpiti da tumore sono vivi a 5dalla diagnosi. Percentuali nettamente migliori rispetto alla media europea, pari rispettivamente al 57% e al 49%. Il nostro Paese si trova al primo posto nel Vecchio Continente anche per diminuzione dei decessi per cancro: in 15(2001-2016) è stata pari al 17,6%. L’innovazione ha offerto un contributo decisivo a questi risultati grazie anche all’immuno-oncologia: un approccio che potenzia la risposta del sistema immunitario contro il cancro. E, oggi, per neoplasie frequenti come quelle del polmone e dell’urotelio, rispettivamente al 3° e al 5° posto per numero di nuovi casi, e perdifficili da trattare come il melanoma e il linfoma di Hodgkin classico refrattario o recidivato, l’Agenziana del Farmaco (AIFA) ha approvato la rimborsabilità di pembrolizumab, molecola anti PD-1 ...

