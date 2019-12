Truffa da 100 000 euro alla Rai | dipendenti gonfiavano rimborsi da Sanremo

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La Procura di Roma ha smascherato una serie di raggiri di cui a farne le spese era la Rai. Interessati alcunidell’azienda, che in combutta con ristoratori e albergatori, presentavano fatture false dal Festival die altri eventi in trasferta. L’ammontare dellasi aggira attorno ai 100.000. Il caso scoperto grazie a una denuncia anonima A riportare la vicenda è il quotidiano Il Messaggero, che dà nota degli atti presentati dProcura di Roma. L’indagine ha coinvoltofine circa 50 operai,, manager della Rai ma anche ristoratori e albergatori. Il maxi raggiro è stato scoperto grazie ad una denuncia anonima fattaGuardia di Finanza di Imperia. Dopo i dovuti controlli questa ha trasmessoProcura di Roma un’informativa dettagliata.A seguito delle indagini, la Procura ha scoperto un sistema di raggiro nei confronti della Rai da ...

