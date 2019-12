Tramezzani annuncia la presenza di un ex contro il Benevento | “Ecco cosa servirà”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiLivorno – Chiamato in settimana per sostituire l’esonerato Breda e risollevare le sorti del fanalino di coda Livorno, per Paolosi avvicina il debutto su una panchina italiana. L’ex difensore esordirà domani alla guida degli amaranto, impegnati in casala capolista. “Sono venuto a Livorno perché qui potrò fare quello che amo, credo ci siano i presupposti per poter fare bene. Questa per me è una grande opportunità, voglio dare il massimo a questi ragazzi. Quando sono arrivato ho letto su un muro ‘Livorno è la mia città’, questo voglio vedere: senso di appartenenza e voglia di soffrire“, ha dichiaratodurante la presentazione ufficiale tenutasi presso il Centro Coni di Tirrenia. “Ho visto giocare il Livorno, penso che ci siano buone qualità in rosa. Bisogna ritrovare ...

