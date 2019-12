Traffico Roma del 13-12-2019 ore 18 | 00

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 dicembre 2019)RALLENTATO IN VIA SALARIA TRA VIA DI PONTE SALARIO E VIA DI PRATI FISCALI IN DIREZIONE FUORIDOVE LA CARREGGIATA È RIDOTTA A SEGUITO DEL DISSESTO DEL MATNO SATRADALE CODE IN VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE FILE TRA LARGO PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE AL TRIESTE TRAFFICATA VIALE SOMALIA CON RALLENTAMENTI DA VIA SALARIA A PIAZZA GONDAR AL PINCIANO CHIUSA TEMPORANEAMENTE, PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA, VIA DEI MONTI PARIOLI DA PIAZZA DON GIOVANNI MINZONI SUL RACCORDO ANULARE: CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA LAURENTINA E VIA TUSCOLANA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA SETTEBAGNI E VIA TIBURTINA TRASPORTO FERROVIARIO A CUASA DEL MALTEMPO SULLA LINEAGROSSETO LA CIRCOLAZIONE è SOSPESA TRA LE STAZIONI DI SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA ATTIVO ...

