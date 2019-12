Traffico Roma del 13-12-2019 ore 17 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 dicembre 2019)RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIALE TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI LARGO DELL’ARMA DI CAVALLERIA DIREZIONE RACCORDO ANULARE. DISAGI SULLA VIA SALARIA ILE’ RALLENTATO TRA VIA DI PONTE SALARIO E VIA DI PRATI FISCALI IN USCITA DAIN QUESTO TRATTO LA CARREGGIATA È RIDOTTA A SEGUITO DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE. CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA E SULLA TANGENZIALE EST DA LARGO LANCIANI FINO ALLO SVINCOLO PER LA A24 VERSO SAN GIOVANNI. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA RIAPERTA LA STAZIONE DI CASTRO PRETORIO: I TRENI HANNO RIPRESO A CIRCOLARE REGOLARMENTE. MENTRE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO A CAUSA DEL MALTEMPO LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA SULLA LINEAGROSSETO TRA SANTA ...

