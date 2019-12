Traffico Roma del 13-12-2019 ore 10 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 dicembre 2019) A SEGUITO DELL’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE, LA SINDACA RAGGI HA FIRMATO UN ORDINANZA PER LA CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO , PARCHI, CIMITERI E VILLE STORICHE. SONO PREVISTI INFATTI PER LA TARDA MATTINATA DI OGGI E PER LE PROSSIME 24/36 ORE, ROVESCI TEMPORALESCHI CON FORTI VENTI DI BURRASCA E RAFFICHE DI TEMPESTA.. SI STA’ IN FILA SULLA VIA SALARIA, DA VIA CORTONA A VIA DEL FORO ITALICO, STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI. UN INCIDENTE RALLENTA ILIN VIA GERMANICO NEI PRESSI DI VIA LEONE IV. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA SIRACUSA NEI PRESSI VIA LAZZARO SPALLANZANI, STESSA SITUAZIONE IN VIA ANTONIO PACINOTTI IN PROSSIMITA’ DI PIAZZALE DELLA RADIO. SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E LA A24TERAMO. DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DELLA MAGLIANA PER ...

