Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 dicembre 2019) SCUOLE CHIUSE OGGI NELLA CAPITALE A SEGUITO DELL’ALLERTA MALTEMPO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO. LA SINDACA RAGGI HA FIRMATO UN ORDINANZA PER LA CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO , PARCHI, CIMITERI E VILLE STORICHE. SONO PREVISTI INFATTI PER LA TARDA MATTINATA DI OGGI E PER LE PROSSIME 24/36 ORE, ROVESCI TEMPORALESCHI CON FORTI VENTI DI BURRASCA E RAFFICHE DI TEMPESTA.. PER QUANTO RIGUARDA ILNORD CODE SULLA VIA SALARIA, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI. CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DALLA TIBURTINA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA, MENTRE IN ESTERNA SI ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 13-12-2019 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : Caserta-Napoli - Traffico Rallentato A1 Roma-Napoli Traffico Rallentato tra Nodo A1/Villa Literno-Pomigliano e Nodo A1/Acerra-A... - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - rallentamenti e code sulle principali strade di accesso in città. Approfondimenti su -