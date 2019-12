Leggi la notizia su agi

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Sono un'astronauta. Andare sulla Luna è ovviamente il mio. La Nasa assegnerà un paio di posti agli astronauti europei per andare sul Gateway, chissà”. Nell'attesa, Samantha Cristoforetti – che ha trascorso 199 giorni in orbita tra il 2014 e il 2015 - racconta in un'intervista a la Repubblica di essere impegnata nel progetto “che si chiama Gateway, a guida Nasa, ma con un ruolo importante dell'Agenzia spaziale europea, per costruire una base orbitante attorno allaperché Orion, l'astronave che porterà gli astronauti sul Gateway, “è per metà europea”. Secondo l'astronauta italiana, il primo modulo della base orbitante “dovrebbe essere lanciato nel 2022 e per il primo allunaggio si prevede il 2024”. “Io – racconta ancora – seguo il progetto dall'European astronaut center di Colonia, ma siamo ancora alla fase del disegno”. E nella sua qualità di astronauta fa “da interfaccia ...

repubblica : Samantha Cristoforetti: “Torno nello spazio e adesso voglio la Luna” - Agenzia_Italia : “Torno nello spazio e adesso voglio la Luna”. Il sogno di AstroSamantha - Alcavi : Samantha Cristoforetti: “Torno nello spazio e adesso voglio la Luna” | Rep @radio3tweet @radio3scienza -