Torino | Edera e Bonifazi ai box | i due granata out per Verona

(Di venerdì 13 dicembre 2019)non partiranno per la trasferta dicontro l’Hellas. Nell’allenamento odierno solo terapie per i due Il, impegnato domenica alle 12.30 acontro l’Hellas, non potrà contare su Kevine Simone. I due sono alle prese con dei problemi fisici e saranno costretti a saltare la trasferta. Nell’allenamento odierno, come comunicato dalla societàstessa attraverso un comunicato, il difensore e l’attaccante hanno svolto solamente delle terapie. Leggi su Calcionews24.com

