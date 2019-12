Tommaso Zorzi e Armando Condemi | “Il fidanzamento era finto | ma ci siamo innamorati

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Colpo di scena nel mondo degli influencer. Iltra l’ex protagonista di Riccanza e webstar, annunciato una settimana fa da un post che ha fatto il pieno di like, in realtà non era altro che una messa in scena finemente costruita. Peccato che i due, pur facendo finta, avrebbero finito per innamorarsi davvero. La clamorosa vicenda è stata svelata dallo stessoin alcuni video pubblicati su YouTube, che raccontano l’intero retroscena come un vero e proprio reality show incentrato sulla vita di. Il post sulfidanzament0 L’influencer ex di Marco Ferrero ha insomma escogitato un modo perfetto per portare l’attenzione del web su di lui. E non solo: insieme ai “mi piace”, ai messaggi e ai commenti che hanno fatto salire in trend sui social la presunta relazione trae ...

Ro_finocchiaro : RT @edismyreligion: Quindi Tommaso Zorzi ha finto su instagram di essersi fidanzato e si è innamorato del suo finto fidanzato e adesso esco… - ehiRicardo : RT @edismyreligion: Quindi Tommaso Zorzi ha finto su instagram di essersi fidanzato e si è innamorato del suo finto fidanzato e adesso esco… - BalenciGagax : RT @pureposemendes: tommaso zorzi e gli unici due mood della mia vita -