Tiro con l’arco | Indoor World Series Roma 2019 | Italia all’assalto nella tappa di casa

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Comincia quest’oggi con i primi tiri di allenamento ilArchery Trophy, terzastagionale delledicon l’arco in programma alla Fiera difino a domenica. Quasi 600 arcieri provenienti da 44 Paesi si daranno battagliaseconda edizione di una manifestazione estremamente interessante e spettacolare che quest’anno potrà contare sulla partecipazione della Nazionale Olimpicana al completo e di alcuni campioni affermati a livello internazionale come gli statunitensi Brady Ellison (n.1 del ranking e campione iridato in carica nel ricurvo) e Braden Gellenthien (n.1 al Mondodivisione compound), la coreana Kang Chae Young (n.1 al Mondo e vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo di ricurvo), l’olandese Mike Schloesser (fenomeno assoluto del compound) e l’americana Alexis Ruiz (n.1 del ranking nel ...

