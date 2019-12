Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) I capelli al vento, il movimento che frega Neville e il destro a giro perfetto che fa secco Schmeichel e manda sotto il. Poi il pareggio con Scholes. Ventitré anni fa, il 18 dicembre 1997, lo Sheffield Wednesdayva i Red Devils, campioni d’Inghilterra in carica e che avrebbero confermato il titolo senza particolari difficoltà: a mettere in ambasce la difesa di sir Alexun folletto italiano. Benny, fantasista in esubero in Italia dove quelli coi piedi buoni erano troppi e volato a Sheffield: dagli Owls che vogliono rilanciarsi e investono per lui la cifra record di 3 milioni di sterline per prenderlo dall’Inter. L’altro grosso investimento è per un centravanti, Andy Booth, dall’Huddersfield: ne parleremo dopo. Bennyin Italia era una promessa: da Bagnara Calabra viene notato dal Torino, il ragazzino ha i piedi ...

fattoquotidiano : Ti ricordi… “Benny” Carbone che spaventa il Manchester United di Ferguson: il giorno più bello del numero 10 tutto… - Noovyis : (Ti ricordi… “Benny” Carbone che spaventa il Manchester United di Ferguson: il giorno più bello del numero 10 tutto… - EricaKnowsIt : @jawaadsmiles Mi spiace moltissimo per quello che stai passando :(( ho vissuto la tua stessa situazione pochi mesi… -