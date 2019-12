The Wolf Among Us è ora disponibile a titolo gratuito su Epic Games Store

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Durante i The Game Awards che si sono tenuti questa notte è stato annunciato TheUs 2, gioco attualmente in via di sviluppo e che vede la presenza collaborativa di TellTale.In concomitanza a questa notizia,ha annunciato che da oggi fino al 19 dicembre saràTheUs. Se ancora non l'avete giocato, non lasciatevi sfuggire l'opportunità di scaricarlo gratuitamente.Alla fine della promozionelancerà, fino alla fine del mese, un giocoogni giorno, perciò conviene tenere d'occhio il sito per eventuali chicche gratuite.Leggi altro...

