The Wolf Among Us 2 è realtà e al suo sviluppo contribuirà nientemeno che TellTale

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 13 dicembre 2019) LCG Entertainment, assieme a, ha confermato che TheUs 2 è di nuovo in fase die per l'occasione durante i The Game Awards è stato pubblicato un trailer di annuncio.ha collaborato con AdHoc Studio, una casa creativa formata da ex dipendenti diGames e focalizzata sulla narrativa interattiva, per riprendere a lavorare e co-sviluppare la seconda stagione del pluripremiato TheUs.TheUs 2 è il primo nuovo gioco ad essere annunciato dall'acquisto ed è concesso in licenza da Warner Bros. Interactive Entertainment per conto di DC. Il gioco sarà inizialmente rilasciato per PC in esclusiva per Epic Games Store e su console. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer.Leggi altro...

