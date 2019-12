The Witcher | la nostra guida ai personaggi della nuova serie Netflix

Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Thearriverà suil prossimo 20 dicembre: ecco come orientarsi tra idi questa saga fantasy affascinante, oscura e brutale. Fuggire o rincorrere. Cacciatore o preda. Lottare o morire. Il mondo di Theè un maestro di vita severo, crudele e spietato. Un mondo in cui chi sopravvive sa cosa significa soffrire. E ne porta addosso i segni: cicatrici, ferite, traumi, incubi. Questa è la vita nel Continente, terra ricca di insidie, impregnata di dolore e piena di mistero. Terra in cui abbassare la guardia è un lasciapassare per la tomba. Che tu sia un'umile contadina o un re, che tu sia una maga o uno stregone, poco importa. Thenon è una saga in cui le cose ...

