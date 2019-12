“The hottest Xmas 2019” | Mastroianni rivedrà Irene Capuano | nel cast anche Giordano e

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il programma, prossimamente in onda su Real Time, racconterà la vacanza sulla neve di tanti ex protagonisti di Uomini e Donne, Temptation Island e Grande Fratello. Tra di loro l'ex vincitrice del reality Martina Nasone e Valentina Vignali con il compagno Lorenzo. Possibili ritorni di fiamma: tra il tronista Luigie l'exCaputo e l'influencer Nifular Addati con la sua sceltaMazzocchi.

xsun_paradise : Io però me lo meritavo di partire con il The Hottest per Canazei?? - kikka917 : RT @Teresa_GN_: Dicembre.. The hottest.. Canazei.. Scusate eh .. ?? #gilufar - bimbadigemma : @vincentperez95 @DanieleDalMoro1 @Cali_Gr Ma dove e il problema se la gente vuole shippare Martina con uno dei raga… -