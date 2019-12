The Expanse 4 | recensione | il ritorno della grande fantascienza su Amazon Prime Video

Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 13 dicembre 2019) The, laquarta stagione, la prima prodotta direttamente dadopo la cancellazione da parte di SyFy. Con questadi The4, che torna con una stagione di dieci episodi (di cui abbiamo visto i primi sei), assistiamo alla reincarnazione di qualcosa che già conoscevamo. La serie basata sui romanzi di James S. A. Corey era infatti parte del catalogo del canale tematico SyFy, già artefice dell'acclamato Battlestar Galactica, per tre stagioni, dal 14 dicembre 2015 al 27 giugno 2018, prima di una cancellazione che lasciò l'amaro in bocca ai fan. Questo portò alla consueta campagna per tentare di salvare uno show prematuramente annullato, con suppliche mirate degli spettatori rivolte ad(che ...

