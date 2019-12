Terremoto al Comune di Catanzaro | 29 consiglieri indagati | false riunioni per i gettoni

Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ventinovecomunali disono, a vario titolo, per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, uso di atto falso, falsità materiale e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico. Avrebbero ottenuto illecitamentedi presenza.

pasdran : RT @GazzettaDelSud: Terremoto al Comune di Catanzaro sui gettoni di presenza: indagati tutti i consiglieri, solo due fuori dall'indagine -… - Czinforma : News CRONACA: Terremoto al Comune di Catanzaro: 29 consiglieri indagati (VIDEO/NOMI)