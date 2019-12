Teresa Langella atomica | scollatura da capogiro infiamma il web FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il percorso dia Uomini e Donne è stato uno dei più apprezzati dai fan del programma. Lineare, semplice, deciso come la sua tronista. I valori della(la famiglia, il rispetto, la lealtà) hanno conquistato il pubblico e anche il suo Andrea, con cui ha iniziato una bellissima storia fuori dal dating show. È proprio con il suo fidanzato cheha scattato un selfie di fronte allo specchio, sfoggiando un look clamorosamente sexy. Le curve dell’ex tronista d’altra parte hanno sempre contribuito a renderla una donna sensuale e verace: stavoltaesibisce un décolleté atomico, che ha fatto impazzire i fan: “Sei talmente bella da far impallidire la luna”. L'articolodail webproviene da Velvet Gossip.

Amedeo72429977 : RT @ilsempregay: #Federico, corteggiatore etero (di #Teresa #Langella) del trono classico di #uominiedonne #straightgay #straight #etero #p… - Spino_1993 : @ilomiloac Teresa Langella sei tu? Si assomiglianoun po' - larniam__ : Amore amaro mi cringia tantissimo perché mi ricorda Teresa Langella però ogni qualvolta che la sento è subito AMORE AMARO AMORE MIOOOO -