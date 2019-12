Tennis | Francesca Schiavone | Leonessa dentro e fuori dal campo Sconfitto il cancro e

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Vi racconto che cos’è successo negli ultimi sette mesi della mia vita. Mi hanno diagnosticato un tumore maligno. È stata la lotta più dura in assoluto che abbia mai affrontato, e la cosa più bella è che sono riuscita a vincere questa battaglia…” Visualizza questo post su Instagram “HI everyone, upon 7-8 of silence from social media and from the world, I wish to share with you what happened to me. A cancer had been diagnosed to me. I did chemotherapy, I fought a though battle and now I am still breathing. I have won this fight. And now I am back in action”. Un post condiviso da(@schiav1) in data: 13 Dic 2019 alle ore 9:31 PST Basterebbe questo a far calare il sipario su queste parole, per far capire che persona sia. Nel silenzio social più totale, senza ricercare ...

