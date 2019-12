Tennis | Francesca Schiavone | “Ho avuto un tumore maligno | ma sono riuscita a vincere

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ha scelto la strada del silenzio per lottare, ritornando a dare proprie notizie al mondo soltanto nel momento in cui ha saputo che non c’era più niente da temere., pochi minuti fa, tramite tutti i propri account social, ha reso noto il motivo per il quale è rimasta silente per lunghi mesi. “Vi racconto che cos’è successo negli ultimi sette mesi della mia vita. Mi hanno diagnosticato un. È stata la lotta più dura in assoluto che abbia mai affrontato, e la cosa più bella è chequesta battaglia. Quando me l’hanno detto pochi giorni faesplosa dalla felicità, e anche oggi vivo di felicità, la posso tagliare con un coltello.già pronta ad affrontare i nuovi progetti che stavo pensando, perché ne avevo e non potevo farli, e quindi ci rivediamo presto, felice di quella cheoggi“: queste le ...

