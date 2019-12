Telethon | al via la 30° edizione della maratona benefica Antonella Clerici | Paolo Belli

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 13 dicembre 2019)La ricerca diper raccogliere fondi e dare voce ai bambini e alle famiglie che si trovano ad affrontare una malattia genetica rara non si ferma. Rinnovata la sua partnership con la Rai, la Fondazione inaugurerà infatti, a partire da sabato 14 dicembre, la consuetaper dare una speranza agli ammalati e ai loro cari. Una campagna di sensibilizzazione longeva, che si estenderà persino in radio, capace di raggiungere lo scorso anno, grazie alla sensibilità dei donatori, una cifra pari a 31.455.757 euro. Giunta alla sua 30°, laTheleton si aprirà sabato mattina all’interno di Unomattina in Famiglia e coinvolgerà tutti i programmi Rai più importanti: da Italia Sì a La Vita in Diretta, passando per Domenica In, Storie Italiane, fino ad arrivare a Teche, un programma creato ad hoc per ...

