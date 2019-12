Teatro Augusteo | torna Sal Da Vinci con | “La Fabbrica dei Sogni”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – C’è un luogo magico in cui la realtà incontra e supera la fantasia, un posto in cui la follia è un modo di sentire la vita: è “Ladei, il nuovo spettacolo di e con Sal Da, che dal 20 dicembre debutterà aldi Napoli e sarà in scena fino al 12 gennaio, per poi proseguire con un tour nazionale che farà tappa nei più grandi palcoscenici d’Italia. Sal Da, ideatore e regista dello show insieme a Ciro Villano, ne è anche il protagonista accanto all’attrice Fatima Trotta, conduttrice di successo, tra i volti noti della televisione italiana. Ad impreziosire il cast, ci sono: Francesco Dareduce dall’ultima stagione di Gomorra, Ettore Massa, C. Villano, Daniela Cenciotti, Enzo Fischetti, Federica Celio. La direzione artistica e la coreografia sono a cura di Marcello e Mommo Sacchetta, supervisione ...

