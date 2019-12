Susanna Tamaro si ritira dalla vita pubblica per colpa dell’Asperger

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La popolare scrittriceha festeggiato ieri il 62esimo compleanno partecipando ad un evento a lei dedicato. Qui ha donato il computer con cui ha scritto molti suoi capolavori e annunciato il ritiro aprivata a causa della malattia. Il ritiroLa notizia viene riportata da numerose fonti, tra cui Il Messaggero. La sede dell’annuncio è un evento a lei dedicatoFondazione Luca & Katia Tomassini, fondatori dell’azienda digitale Vetrya. Nel corso di questo appuntamento, la scrittriceha dichiarato: “Mi ritiroperché non ho più energie per muovermi“. La causa di questa decisione è una sindrome di cui soffre da quasi tutta la: “Soffro di una sindrome neurologica, quella di Asperger, che dà tanti vantaggi, come una memoria spaventosa, ma anche tanti svantaggi, soprattutto dopo 50 anni“....

