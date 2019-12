Susanna Tamaro | l’annuncio a sorpresa | “Mi ritiro dalla vita pubblica La sindrome di

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Mi”.mette in ansia fan e lettori. Durante un incontro con il pubblico per festeggiare i suoi 62 anni prende le distanze da un’esposizione mediatica e comunicativa facendo un passo indietro. “Non ho più energie. Come sapete soffro di unaneurologica, quella di Asperger, che dà tanti vantaggi, come una memoria spaventosa, ma anche tanti svantaggi, soprattutto dopo 50 anni”.ha però precisato che non smetterà di scrivere romanzi. Triestina, agiata famiglia alle spalle, parentela prossima con Italo Svevo, un’esperienza di aiuto regia con Salvatore Samperi sia per Ernesto che il folle Liquerizia, una trentina di opere all’attivo dagli anni ottanta tra romanzi veri e propri, saggi e libri per bambini, ladivenne celebre nel 1994 quando la Baldini&Castoldi fece il colpacciondo Va dove ti porta il cuore. Più di 16 ...

